Ldr/Yessal : Modou Diagne Fada à la recherche de candidat potentiel pour 2019

Même s’il semble être sur la voie du Macky, Modou Diagne Fada ne s’est pas encore clairement déterminé pour ce qui concerne la Présidentielle de 201.



En Comité directeur hier, le président des Démocrates réformateurs/Yessal (Ldr/Yessal) a fait aux membres de son parti le compte- rendu de ses différentes rencontres avec les candidats d’obédience libérale à l’élection à venir, tels que Pape Diop de Bokk Gis-Gis, Habib Sy, et surtout le Président Macky Sall.



« Nous sommes satisfaits du compte-rendu, dans la mesure où il est resté dans les contours que le parti lui a tracés pour déterminer prochainement le candidat avec qui nous allons partir à la présidentielle de 2019, fait savoir le Dr Pape Biram Ndiaye, Vice-président du parti et porte-parole du jour. Il y a d’autre candidats avec lesquels nous devons discuter et après cela, le parti reviendra, certainement au cours du mois de juillet, pour dire à l’opinion le candidat que Ldr/Yessal va soutenir ».



Il faudra donc encore attendre pour connaitre le candidat de Fada. A noter qu’une autre rencontre entre les membres de Ldr/Yessal et le camp du pouvoir est prévue dans les prochains jours.











L’Observateur