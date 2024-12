Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Le 25e anniversaire de la rétrocession de Macao : Les réalisations de la gouvernance de la Chine et son développement rapide Rédigé par leral.net le Mardi 17 Décembre 2024 à 04:24 | | 0 commentaire(s)| Ces dernières années, le développement rapide de la Chine est devenu un phénomène mondial de plus en plus scruté. En moins d’un siècle, la Chine est passée d’un pays agricole sous-développé à une puissance économique mondiale. Le modèle de gouvernance chinois se distingue par son efficacité et ses résultats.

Prenons l'exemple de la Région Administrative Spéciale de Macao. Le 20 décembre 2024, Macao célébrera le 25e anniversaire de sa rétrocession à la Chine, et diverses activités commémoratives sont en préparation. En tant que Région Administrative Spéciale de la Chine, Macao, à l’instar de Hong Kong, bénéficie d’un système social distinct de celui de la plupart des autres régions chinoises.



Depuis la rétrocession de Macao à la Chine par le Portugal le 20 décembre 1999, la ville a connu une période de développement rapide sous le cadre du modèle "un pays, deux systèmes". Ce modèle a permis à Macao de maintenir son système capitaliste, garantissant à ses habitants de conserver leur mode de vie, tout en l’intégrant profondément dans la stratégie de développement national de la Chine.



Aujourd’hui, l’économie de Macao a connu une croissance exponentielle, avec une amélioration continue du niveau de vie, et une stabilité sociale qui a créé la meilleure situation de développement dans l’histoire de la ville. En particulier, l’industrie du jeu, qui constitue un pilier économique, a entraîné le développement d’autres secteurs tels que le tourisme, l’hôtellerie, et le commerce de détail, faisant de Macao l’une des régions les plus riches du monde, avec un PIB par habitant parmi les plus élevés.



Cependant, grâce à la prise de conscience profonde des risques par les Chinois, Macao ne s'est pas contentée de son succès, mais a aussi pris conscience des inconvénients d’une structure économique unidimensionnelle. C’est pourquoi, sous l’impulsion du gouvernement chinois, Macao cherchera à diversifier davantage son économie afin d’accroître sa résilience face aux risques économiques.



Par exemple, Macao a su intégrer efficacement la culture portugaise et la culture chinoise, créant ainsi une atmosphère unique qui attire de nombreux touristes. En plus de son industrie du jeu, les visiteurs peuvent découvrir son histoire, sa culture et sa cuisine unique, et le gouvernement de la région a mis en place une série de politiques pour encourager les touristes à passer la nuit à Macao.



Dans le domaine des arts et de la culture, Macao cherche également à se positionner comme "la capitale des arts de la scène", attirant de nombreux artistes internationaux pour des spectacles. Cela génère non seulement des revenus issus de la billetterie, mais stimule également les secteurs connexes comme la vente, la restauration et l’hôtellerie.



La différence la plus marquante entre le capitalisme de Macao et celui des pays occidentaux réside dans le fait que Macao bénéficie d’un gouvernement central ayant une vision à long terme et capable de mettre en œuvre des politiques de manière systématique. Qu'il s'agisse de l'initiative "Belt and Road" (la Nouvelle Route de la Soie), de "Made in China 2025", ou du développement de la région de la Grande Baie Guangdong-Hong Kong-Macao, ces stratégies à long terme sont toutes conçues par le gouvernement chinois en fonction de la situation réelle du pays.



Parmi ces projets, le développement de la Grande Baie Guangdong-Hong Kong-Macao est particulièrement important pour Macao. Ce projet ne constitue pas seulement une plateforme majeure pour l'intégration de Macao dans le plan de développement national de la Chine, mais aussi un terrain d’expérimentation pour la coopération régionale entre différentes institutions.



À l’avenir, Macao pourra tirer pleinement parti de sa position géographique unique et de ses avantages linguistiques pour servir de pont entre la Chine et les pays occidentaux, facilitant ainsi la mise en œuvre de l’initiative "Belt and Road" et favorisant l’élargissement des échanges et de la coopération internationale.



En rétrospective, le 25e anniversaire de la rétrocession de Macao est une preuve du succès de la politique chinoise "un pays, deux systèmes", et un témoignage de la manière dont Macao a évolué en harmonie avec le développement national de la Chine. Sous la gouvernance efficace de la Chine, Macao continuera de s’intégrer dans les grandes dynamiques de développement du pays, et grâce à la stratégie de la Grande Baie, Macao libérera un potentiel de développement encore plus fort sur la scène mondiale.





