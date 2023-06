Le Bayern Munich vise Kalidou Koulibaly: La stratégie du club allemand dévoilée

Après une saison moyenne à Chelsea, Kalidou Koulibaly pourrait s’en aller. Une saison après avoir rejoint les Blues, le capitaine des Lions serait en instance de départ. Il n’a pas convaincu ses dirigeants bien qu’il soit arrivé avec un énorme statut. Malheureusement, l’adaptation de la Premier League a été plus longue que prévue.



Kalidou Koulibaly serait sur la liste des départs dressée par Chelsea. Le Sénégalais aurait déjà son prochain point de chute,, et ce sera le Bayern Munich.



Selon les informations de Gianluca Di Marzio, le Bayern a ciblé Kalidou Koulibaly comme potentiel candidat au poste de défenseur central. Il est vu comme un probable successeur de Lucas Hernandez qui serait proche du PSG. Le club allemand suit de près la situation du défenseur sénégalais. L’Inter Milan est dans le coup mais Chelsea a refusé un prêt. Ce qui pourrait permettre aux Bavarois de prendre les devants dans ce dossier.



Avec le Sénégal, Kalidou Koulibaly refuse de parler de son avenir



Après une saison difficile avec Chelsea, Kalidou Koulibaly a rejoint l’équipe nationale du Sénégal. Il prépare actuellement les deux matchs à venir. Le premier face au Bénin ce samedi à Cotonou dans le cadre de la 5è journée des éliminatoires de la CAN 2023. Le second, face au Brésil le 20 jui à Lisbonne au Portugal.



En conférence de presse, Kalidou Koulibaly a été interrogé sur son avenir. Le capitaine des Lions a zappé cette question.



« Je vais répondre quoi ? On est au Sénégal mais vous me parlez de Chelsea, du Napoli, de l’Arabie Saoudite… Respectons le Sénégal ! Si on est là, c’est l’occasion de parler du Sénégal. Quand je suis en Équipe Nationale, je ne parle que de l’Equipe Nationale et quand je suis à Chelsea, je ne parle que de Chelsea. Le plus important, c’est que je serai performant, Inchallah », a-t-il déclaré.