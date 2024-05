Le Bénin lève 74,780 milliards de FCFA sur le marché financier de l’UEMOA.

Rédigé par leral.net le Lundi 6 Mai 2024 à 18:43 | | 0 commentaire(s)|

Le montant mis en adjudication par l’émetteur s’élève à 70 milliards FCFA. Au terme de l’opération, il a reçu des soumissions globales de 74,780 milliards FCFA. Ce qui donne un taux de couverture du montant mis en adjudication de 106,83%.



La totalité du montant des soumissions a été retenue. Ce qui donne un taux d’absorption de 100%. Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues, se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 7,05% pour les obligations de 5ans, 7,13% pour celles de 7 ans et 7,17% pour celles de 10 ans.



Le remboursement du capital des obligations se fera le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 8 mai 2029 pour celles de 5 ans, au 8 mai 2031 pour celles de 7 ans et au 8 mai 2034 pour celles de 10 ans. Le paiement des intérêts se fera annuellement sur la base du taux de 5,90% pour les obligations de 5 ans, 6,10% pour celles de 7 ans et 6,25% pour celles de 10 ans et ce, dès la fin de la première année.





Oumar Nourou





Source : Dans l’optique d’assurer la couverture des besoins de financement de son budget, le Bénin a levé ce lundi 6 mai 2024 sur le marché financier de l’UEMOA la somme de 74,780 milliards de FCFA à l’issue de son émission d’adjudication ciblée d’obligations assimilables du trésor (OAT) de 5, 7 et 10 ans.Source : https://www.lejecos.com/Le-Benin-leve-74780-millia...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook