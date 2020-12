Le Budget du Ministère du Pétrole et des Energies s'arrête à 1.011.122.802.941 FCFA

Rédigé par leral.net le Dimanche 6 Décembre 2020 à 13:16

Le budget du Ministère du Pétrole et des Energies arrêté à 1.011.122.802.941 FCFA en autorisations d’engagements (AE) et à 210.363.658.210 FCFA en crédits de paiement (CP).

Ce budget est réparti en programmes comme suit :

Programme 2120 ‘Optimisation du Système d’offre d’électricité’

Pour l’exercice 2021, les crédits de ce programme sont arrêtés à 769.383.086.931 FCFA en autorisations d’engagement et à 118.079.500.967 FCFA. En crédits de paiement.

Programme 2039 ‘Electrification rurale et Energie renouvelables’

Pour l’exercice 2021, les crédits de ce programme sont arrêtés à 190.845.451.623 FCFA en autorisations d’engagement et à 41.389.892.847 FCFA en crédits de paiement.

Programme 2040 ‘ Sécurisation de l’approvisionnement en Hydrocarbure et combustibles domestiques’

Pour l’exercice 2021, les crédits de ce programme sont arrêtés à 49.783.371.934 FCFA en autorisations d’engagement et en crédits de paiement.

Total dotation section 44, Ministère du Pétrole et des Energies 1.011.122.802.941 FCFA.

Parlant des Industries Chimiques du Sénégal (ICS), il est revenu sur les multiples efforts consentis pour sa relance, qui ont valu à l’entreprise de fastidieux résultats.

En ce qui concerne l’Electricité, Madame Le Ministre a indiqué, pour la production, le pari de la disponibilité de l’énergie a été gagné avec une puissance totale installée de 1350 mégawatts (MW) d’ici la fin de cette année contre 1249 MW en 2019 grâce notamment aux nouvelles réalisations essentiellement en énergies renouvelables.

Sur le Pétrole et le Gaz

Les commissaires ont magnifié la stratégie ‘ GAZ-to-Power ’ du Président de la République, à cette effet la transformation du GAZ en électricité permettra non seulement, l’accès universel à l’électricité, mais également, l’accroissement de notre compétitive économique.

Sur les énergies

La stratégie de production et d’accès à l’énergie à faible émission de Gaz à effet de serre, dont la mise en œuvre a permis d’obtenir un financement du Fonds Vert Climat, dans le secteur de l’Energie. a été saluée.

Par ailleurs, Madame le Ministre a été invitée à accentuer la communication et la sensibilisation pour le changement de comportement et pour l’utilisation rationnelle de l’électricité au niveau des populations.



