Le CNRA met fin aux scandaleuses revues de presse de Ahmed Aïdara Le Conseil national de Régulation de l'Audiovisuel, a constaté, en plus du conflit d'intérêt, des manquements inacceptables à la réglementation, notamment aux principes d'objectivité, de neutralité, d'équité et d'équilibre, a renseigné un communiqué du CNRA, parvenu à Leral.



Lequel ajoute: "En effet, Monsieur Ahmed Aïdara, depuis son retour, après les élections, territoriales à l'issue desquelles il a été élu maire de la Ville de Guédiawaye, ne cesse de faire sa promotion et de son bord politique et ne cesse de dénigrer le côté opposé ou des citoyens aussi bien dans les revues de presse que dans les revues des titres. De telles pratiques constituent une violation de la réglementation".



En sus du rappel de l'article 10.3 du Cahier des charges et autres griefs sur lesquels reposent sur les journalistes, animateurs, présentateurs, et après avoir délibéré en séance du 14 mars 2022; "le Cnra met en demeure la SEN TV et la ZIK FM de prendre des dispositions pour mettre définitivement un terme aux violations de la réglementation par Monsieur Ahmed AIDARA dans ses revues de titres et de presse.



La constatation de nouveaux manquements aux principes d'objectivité, de neutralité, d'équité et d'équilibre commis par Monsieur AIDARA expose la SEN TV et / ou la ZIK FM aux sanctions prévues par la réglementation , notamment la suspension partielle ou totale des programmes", conclut le communiqué qui affirme l'avoir déjà notifié au Groupe DMEDIA. Mise en demeure SEN TV et ZIK FM .pdf (585.41 Ko)







