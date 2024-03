Le Capitaine défait : Amadou BA, à la Tête d'une Campagne de Déstabilisation contre le "Macky" ?

Cependant, cette posture revancharde attribuée à Amadou BA est-elle fondée ? Des sources dignes de confiance affirment qu'il s'acharne désormais à voir Macky Sall subir le même sort qu'il a lui-même enduré. Cependant, cela pourrait être perçu comme une trahison injuste, étant donné que Macky Sall lui avait accordé d'importantes responsabilités gouvernementales, sans aucune obligation préalable. Son soutien avait été tel qu'il avait évincé des membres influents de son propre parti pour lui faire place, en prévision de l'élection présidentielle de 2024.



Accuser Macky Sall de déloyauté serait probablement une exagération. Il serait plus noble pour Amadou BA de ne pas prêter attention aux agitateurs cherchant à semer la discorde entre lui et son mentor. S'il est avéré qu'il mobilise des partisans pour attaquer Macky Sall, cela pourrait nuire à son image de sérénité et de résilience, qualités pour lesquelles il est apprécié par les Sénégalais. Une telle conduite risquerait de lui faire perdre le respect qu'il a acquis et de susciter du dégoût chez ceux qui lui sont encore favorables.



Leral et Dakarposte.com