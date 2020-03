Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Le Colonel Bampassy, père de Viviane Bampassy, n’est plus Rédigé par leral.net le Jeudi 26 Mars 2020 à 15:53 | | 0 commentaire(s)| Ancien chef de corps du bataillon des parachutistes, le colonel Didier Bampassy a tiré sa révérence. Un décès survenu le dimanche 22 mars 2020 à Dakar. Selon Le Témoin qui donne la nouvelle, les obsèques ont eu lieu, hier, où parents, amis, alliés et frères d’armes l’ont accompagné jusque dans sa dernière demeure.



Père de Mme Viviane Laure Elisabeth Bampassy, ancienne ministre de la Fonction publique, Didier Bampassy fut l’un des meilleurs officiers-parachutistes de sa génération. De par sa rigueur dans le commandement et sa loyauté à la République, le colonel Bampassy a fait ses preuves en Gambie (1981) où il avait conduit le Bataillon des paras pour la libération de l’aéroport de Yundum contrôlé par des rebelles.



Sans oublier plusieurs opérations militaires sous l’égide de l’Onu et de l’Ua où il a eu à commander le «Bat-Codos» qui l’a rendu célèbre. Donc un officier émérite vient de nous quitter. Il a fini ses jours comme secrétaire général de la Commission électorale nationale autonome (Cena).





Accueil Envoyer à un ami Partager