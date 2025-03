Le Comité de Direction de l’ARPCE sensibilisé sur les enjeux de l’Intelligence Artificielle

En prélude à la première session de son Comité de Direction, l’équipe de direction de l’Agence de Régulation des Postes et des Communications Electroniques a suivi les 17 et 18 mars au siège de l’institution une sensibilisation sur les avantages et les dangers liés à l’usage de l’Intelligence artificielle.



De plus en plus, l’Intelligence artificielle s’impose comme outil d’accompagnement des individus dans la réalisation de leurs tâches ; ce dans tous les secteurs et tous les domaines. Devant cette dynamique presque irréversible, des cadres et agents de l’ARPCE, à l’initiative du Directeur Général, Louis Marc SAKALA, ont « renforcé leur connaissance des différents outils » de l’IA.



Cette session de sensibilisation a été facilitée par des experts en IA venus de la France et de la Suisse, Messieurs Abdoulaye Ba et Babacar Charles Ndoye. Pour ce dernier, « les outils de l’intelligence artificielle vont avoir un impact sur tous les secteurs. Il est important que le Régulateur soit au fait de ces questions ».



En effet, dans un contexte où l’IA et la cybersécurité jouent un rôle clé dans la transformation numérique, « cette formation s’inscrit dans la volonté de l’ARPCE de mieux comprendre ces technologies pour protéger les citoyens et les entreprises, tout en favorisant l’innovation au Congo », a souligné le Directeur Général de l’ARPCE, au début de la session de sensibilisation.