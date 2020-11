Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Le Compte Instagram du Pape François piraté ? Beaucoup de bruit sur son « like » de la photo d’une jeune femme mal vêtue … Rédigé par leral.net le Vendredi 20 Novembre 2020 à 16:33 | | 0 commentaire(s)| Le Compte Instagram du Pape François a-t-il été piraté ? En tout son « like » de la photo d’une jeune femme mal vêtue suscite beaucoup de bruit . Oui compte Instagram officiel du Saint-Père a «double-tapé» sur une photo fort évocatrice d’une modèle sulfureuse.

La mannequin Instagram Natalia Garibotto (@nataagataa pour les intimes) a récemment reçu une bénédiction fort inattendue lorsqu’une de ses photos torrides a été «likée» par nul autre que le pape François.



Celle qui est suivie par 2,3 millions d’abonnés a en effet remarqué que sa photo où elle apparaît en micro-jupe carreautée, en porte-jarretelles blanc et en fessiers proéminents, avait été bénie d’un petit cœur rouge, gracieuseté du compte @franciscus.



Il est impossible de savoir si c’est le pape en personne qui a succombé à la tentation ou si c’est un des employés du Vatican qui a commis le péché de luxure.



Si c’est ce dernier cas, on espère que le Souverain pontife a pardonné son offense à cet employé, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.



La principale intéressée, elle, s’est dite ravie communier de la sorte avec l’évêque de Rome.



«Au moins, je vais aller au paradis», a-t-elle écrit sur Twitter.



Quand la plantureuse mannequin a ébruité l’affaire sur les réseaux sociaux, le «Like» pontife s'était mystérieusement évaporé, comme le courage de Pierre lorsqu’il a renié le Christ trois fois avant que le coq chante.



Actuellement, les voies d’accès du compte Instagram du pape sont, semble-t-il, impénétrables



Voici la photo choquante que le compte piraté a "aimé"



