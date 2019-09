Le Consulat de France au Sénégal : Une affaire de fraude sur la nationalité visée d’une enquête

Lundi 16 Septembre 2019

Une grave affaire de fraude à la nationalité française, impliquant plusieurs Sénégalais a secoué le Consulat de France au Sénégal.



D’après Libération, deux présumés complices, dont le présumé cerveau A Sow, Alpha S. et Dhafar Z., qui trouvait des clients au réseau, ont été arrêtés et placés en garde à vue.



Le deal consistait à fournir de faux documents en écriture publique et/ou privée à des personnes désireuses d'obtenir indûment la nationalité française ou un titre de séjour.



Le Parquet de Bobigny qui a ébruité le deal, a envoyé deux commissions rogatoires déjà exécutées à Dakar.



