Le Doyen des juges rejette la caution : Khalifa Sall et ses co-inculpés renvoyés en jugement correctionnel

Vendredi 8 Décembre 2017

Khalifa Sall ira en procès. Avec ses sept co-inculpés, ils devront comparaître devant le Tribunal correctionnelle de Dakar.



Car, non seulement, la Chambre d’accusation a rejeté la requête du député-maire de Dakar portant annulation de la procédure, hier en fin de matinée, les juges l’ont déclaré irrecevable, mais, dans l’après-midi, le Doyen des juges a délivré contre l’édile et ses co-inculpés une ordonnance de renvoi en police correctionnel.



Le juge Samba Sall a rejeté la demande de cautionnement et renvoyé tous les inculpés en audience correctionnel conformément à la réquisition définitive du procureur de la République.



Selon Enquête, qui donne l’information dans son édition de ce vendredi, il reste maintenant au procureur de la République d’enrôler le dossier et de fixer la date du procès.



Pour rappel, les inculpés sont poursuivis pour les chefs d’association de malfaiteurs, détournement de derniers publics portant sur 1,8 milliard de F CFA, escroquerie portant sur les derniers publics, blanchiment et faux et usage de faux en écritures administratives et de commerce.

