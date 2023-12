Le F24 exige la libération de tous les détenus politiques

La plateforme les Forces vives du Sénégal (F24) a, dans un communiqué, dénoncé « les manœuvres dilatoires du régime de Macky Sall et exige la pleine participation électorale des détenus » .



La plateforme a également condamné «la détention arbitraire» d’Aliou Sané et réclamé la libération immédiate de tous les « détenus politiques ». Mamadou Mbodj et Cie ont rappelé que « les détenus n’ayant pas été jugés ni condamnés définitivement », conservent leurs droits civiques et politiques, y compris leur droit constitutionnel de vote, pour qu’ils puissent se présenter au scrutin du 25 février, renseigne "Le Témoin".



Le F24 accuse le gouvernement de Macky Sall, « d’intimidation et de filature » à l’endroit de ses « voix dissidentes », telles que Yolande Camara, membre du Comité exécutif du mouvement. Après avoir demandé aux autorités politiques et judiciaires, de « prendre en compte les intérêts supérieurs de la nation », le F24 invite les citoyens à retirer massivement leurs cartes d’électeur et à « résister à toute forme d’oppression ».