Le FDD interpelle les ambassadeurs étrangers sur la loi d’amnistie controversée

Dans le cadre de ses actions en faveur des droits humains et de la démocratie, le Front pour la Défense de la Démocratie (FDD) déposera aujourd’hui une lettre explicative auprès des ambassadeurs des États-Unis, de France, de Suisse, du Canada, de Chine et de Russie, selon une note officielle.



Ce document, selon "Les Echos", met en lumière la tentative préoccupante du régime actuel d’adopter une loi susceptible d’entraver une abrogation totale de la loi d’amnistie, risquant ainsi une interprétation partisane et dangereuse pour la paix civile. Ainsi, la presse nationale est conviée à partir de 11 heures, à l’ambassade des États-Unis d’Amérique, où une déclaration officielle sera faite, lit-on dans "Senenews".