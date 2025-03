Le FMI réaffirme son engagement à accompagner le Sénégal

Une mission du Fonds monétaire international (FMI), conduite par M. Edward Gemayel, a séjourné au Sénégal du 18 au 26 mars 2025 pour évaluer les conclusions du rapport d’audit de la Cour des comptes portant sur la période 2019–2023.



Ce document a révélé des écarts significatifs dans les déclarations des déficits budgétaires et de la dette publique, soulignant la nécessité de réformes structurelles, informe Apanews.



À l’issue de cette mission, le FMI a salué l’engagement des autorités sénégalaises en faveur de la transparence et réaffirmé son soutien pour la mise en œuvre d’un programme de réformes ambitieux.



Le rapport d’audit, publié le 12 février 2025, a confirmé des déclarations erronées concernant les finances publiques du Sénégal. Les principales révisions portent sur une hausse du déficit budgétaire moyen de 5,6 points de PIB sur la période concernée.



A cela s’ajoute une dette publique réévaluée à 99,7 % du PIB fin 2023, contre 74,4 % initialement déclarés, en raison de passifs non divulgués, dont des emprunts dissimulés représentant 25,3 points de PIB.



Ces écarts mettent en lumière des faiblesses institutionnelles et procédurales dans la gestion des finances publiques, nécessitant des mesures correctrices urgentes pour renforcer la crédibilité budgétaire.



La mission du FMI affirme avoir engagé des discussions approfondies avec les autorités nationales, notamment le président Bassirou Diomaye Faye, les ministres des Finances, de l’Économie et de la Justice, ainsi que des représentants de la société civile et des partenaires au développement. L’objectif était d’identifier les causes des dysfonctionnements et de définir des solutions durables.



« L’équipe des services du FMI salue l’engagement fort des autorités sénégalaises en faveur de la transparence et de la redevabilité budgétaires. […] Le Fonds se tient prêt à accompagner le Sénégal dans la conception d’un programme de réformes ambitieux, tirant les enseignements de l’audit et conforme à la stratégie nationale de développement », a déclaré M. Gemayel.



Une économie résiliente, mais des défis budgétaires pressants



Malgré ces enjeux, l’économie sénégalaise a affiché une croissance de 6,0 % en 2024, portée par le secteur des hydrocarbures, tandis que l’inflation est restée maîtrisée à 0,8 %. Cependant, le déficit budgétaire s’est creusé à 11,7 % du PIB, et la dette publique a atteint 105,7 % du PIB fin 2024, en raison d’un resserrement des conditions de financement et d’un recours accru à des emprunts coûteux.



Pour rétablir la soutenabilité des finances publiques, le FMI préconise la rationalisation des exonérations fiscales, la suppression progressive des subventions énergétiques non ciblées et l’adoption d’une stratégie crédible d’assainissement budgétaire.



Les autorités sénégalaises ont exprimé leur volonté de solliciter un nouveau programme soutenu par le FMI. Celui-ci visera à corriger les insuffisances identifiées, tout en soutenant les priorités de développement du pays. Les discussions formelles débuteront dès que des mesures correctrices auront été engagées et après examen par le Conseil d’administration du FMI, indique l’institution financière internationale, relate Apanews.