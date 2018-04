Le G6 reprend la craie, l’Inter-cadre déroule son 9e plan d’actions

Tous les enseignants ne reprendront pas le chemin des classes aujourd’hui. En effet, l’Inter-cadre a décidé de dérouler son 9e plan d’actions à partir de ce lundi. C’est ainsi que dès aujourd’hui, lundi 30 avril, ils seront en débrayage à partir de 9h.



Et passé le mardi qui se trouve être un jour férié, le mouvement d’humeur va reprendre de plus belle. Après-demain mercredi 2, et jeudi 3 mai, une grève totale de 48 heures sera observée. En même temps, une conférence de presse sera tenue le mercredi 2 mai à Dakar. " Des assemblée générales sont convoquées, partout le lundi à 10h après le débrayage, pour une consultation de la base sur les nouvelles propositions. Souveraines, elles (assemblées générales) dicteront la conduite à tenir."









Les Echos