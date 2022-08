Le Groupe Futur Médias en deuil : notre confrère Jean Pierre Mané de l'Obs n'est plus

Journaliste professionnel, humble, disponible, très courtois et fidèle en amitié, Jean Pierre Mané était de tous les combats de l'Observateur, depuis sa création, témoigne-t-on. La date de l'enterrement sera communiquée ultérieurement.



A sa famille, ses parents et proches, au GFM , son Dirpub et à tous les collaborateurs de l'Observateur, mais aussi à toute la presse sénégalaise, le Groupe Leral exprime sa vive compassion, tout en priant que la terre lui soit légère.