Le Groupe Galaxy SA condamné à payer 765 millions FCFA à...

Rendant sa décision dans cette affaire numéro 2158/2019, le juge a prononcé tout d'abord, la résolution du contrat liant la société CAD LOGISTICS SARL au Groupe Galaxy SA.



Ainsi, il a condamné le Groupe Galaxy SA à payer à la partie civile la somme de 50.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts, outre celle 715.600.000 FCFA à titre pénalités de retard.

Pis, la juridiction a ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 715.600.000 FCFA.



Condamnée également aux dépens, la société immobilière Galaxy SA avait commis Mes Abdou Thiam et Baba Diop pour sa défense. Ces derniers avaient en face d'eux, Me Farba Ndiaye qui plaidait la cause de la société de transport Cad Logistitics Sarl.