Le Haut Conseil des collectivités territoriales en deuil : Pr. Maouloud Diakhate décédé

En effet, le décès de Maouloud Diakhate, professeur titulaire des universités et président de la commission des études, de la planification du suivi et de l'évaluation des politiques de décentralisation au Hcct, est survenu cet après midi.



Des premiers témoignages, il ressort que c’est un grand intellectuel et un serviteur de la nation qui est parti… Un homme pieux, compétent, discret, efficace et généreux.



A sa famille, ses parents et proches, Le Groupe Leral exprime sa vive compassion, tout en priant pour le repos de son âme



La levée du corps est prévue demain mardi, à 14 h, suivis de la prière mortuaire à la Zawiya Elhadji Malick Sy à Dakar et de son enterrement au cimetière musulman de Yoff'.