Le Khalife des Tidianes va rentrer au bercail

Depuis plus de deux ans, le Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, est confiné au lit et suit un traitement médical à l’étranger. Aujourd’hui, il se dit prêt à écourter son séjour pour rentrer au pays. Pour le religieux, il est impensable de s’occuper de sa santé alors que le Sénégal s’embrase.



« Le khalife général des Tidianes se trouve actuellement à l’étranger pour des soucis de santé, mais je vous assure qu’il ne sens plus la douleur qui l’a conduit hors du pays. Je vous informe qu’il a déjà rangé ses bagages et qu’il s’apprête à rentrer au Sénégal. Sa conscience ne lui permet pas de s’occuper de sa personne, alors que son pays s’embrase. Même s’il meurt dans l’avion, il assure qu’il est prêt à prendre ce risque », a rapporté Serigne Habib Sy.









