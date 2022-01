Le Mali sous embargo: Bloqués, 600 camions de marchandises en souffrance aux frontières L’impact des sanctions économiques de la Cedeao contre le Mali se fait ressentir. Selon les transporteurs, il y a 600 camions qui transportent de la marchandise, arrêtés de part et d’autre des frontières sénégalo-maliennes. Le corridor Dakar-Bamako est durement affecté par l’embargo infligé au Mali. Chaque jour, des centaines de camions empruntent le corridor Dakar-Bamako, sur plus de 1 300 kilomètres. Un axe stratégique pour le Mali, pays enclavé, largement dépendant du port de Dakar pour ses importations et stratégique pour le Sénégal.

Les sanctions commencent déjà à avoir un effet sur le quotidien des transporteurs. Alla Dieng, président de l’Union des Forces Citoyenne (UFC), note qu’il y a des aspects économiques suite à cet embargo qu’il ne faut pas négliger.



« Il y a des aspects économiques qu’il ne faut pas négliger. Il y a d’abord le commerce entre les deux pays. Le commerce frontalier qui est informel, est un commerce pour la survie d’abord. Il y a des femmes, des jeunes, des enfants qui travaillent en fonction des déplacements de populations entre les pays.



Et au moment où je vous parle, il y a 600 camions qui transportent de la marchandise, arrêtés de part et d’autre des frontières. Donc le commerce est impacté, l’économie est impactée. Nous demandons dans les meilleurs délais, l’entame des négociations pour que les autorités maliennes puissent proposer un plan acceptable pour ramener la situation à la normale », a soutenu Alla Dieng. Il s’exprimait ce mercredi lors d’une conférence de presse.



Macky Sall accusé de « trahison »



Le Secrétaire général (Sg) de l'Union des transporteurs routiers du Sénégal (UTRS), lui, s’attaque au chef de l’Etat sénégalais. « Je viens parler au nom des transporteurs routiers du Sénégal. Je dirais le Président Macky Sall ignore vraiment ce qu’il fait. Les milliards avec lesquels le Sénégal alimente les caisses de l’Etat, sortent du Port. Tout récemment, il est allé faire la pose de la première pierre du port de Ndayane extension. Ce qui veut dire que nos frères maliens sont d’une utilité capitale pour le Sénégal… Le Mali a une déception totale pour le Sénégal. Macky Sall a trahi le Mali », a martelé Gora Khouma.



« Combien y a- t-il de camions bloqués ici, qui ne peuvent pas rentrer au Mali. J’appelle tout le secteur routier, vendredi à la manifestation. Nous devons nous battre contre cette décision », interpelle Gora Khouma.



Pour le Coordinateur du Mouvement Y en a marre, « si Macky Sall va jusqu'à fermer la frontière avec le Mali contre les intérêts même de l’Etat du Sénégal, pour des intérêts géostratégiques d’autres puissances, on se demande pour qui Macky Sall travaille. Une grande marche est prévue vendredi pour soutenir le peuple malien.



Les Sénégalais doivent sortir en masse pour signifier au peuple malien, que nous sommes contre cet embargo de la CEDEAO. Elle ne nous engage pas. Car le Sénégal et Mali, c’est un seul peuple. Nous demandons à ce que la CEDEAO lève ses sanctions, et opte pour le dialogue », a soutenu Aliou Sané.













