Le Mémorial bateau le Joola bientôt réceptionné ?

Le ministre de la Culture et du Patrimoine historique, en séjour à Ziguinchor, a visité hier le chantier du Mémorial bateau le Joola. Aliou Sow s’est félicité de l'état d'avancement des travaux du projet culturel. En compagnie du gouverneur de la région, du préfet et de l'administratrice du Mémorial, le ministre de la Culture a indiqué que les ouvriers sont aux dernières finitions, avant la réception de l'infrastructure, nous apprend "L'As".



A l’en croire, il ne reste que quelques travaux et installations. Il espère que le mémorial pourrait être bientôt inauguré par le Chef de l'Etat. Selon Pr. Sow, le mémorial sera un lieu de mémoire, de souvenir, de pèlerinage et de découverte.