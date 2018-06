Le Mexique bat la Corée du Sud et fait un pas vers les huitièmes

Après leur victoire face à l'Allemagne, les Mexicains se sont imposés face à la Corée du Sud samedi après-midi (2-1). Ils totalisent désormais six points dans le groupe F.



Ils devront attendre le résultat de l'autre match du groupe F pour être statistiquement assurés de se qualifier pour les huitièmes de finale, mais le plus dur semble fait : après leur victoire face à l'Allemagne, les Mexicains se sont logiquement imposés face à la Corée du Sud (2-1) samedi, pour leur deuxième rencontre de phase de poule du Mondial 2018.



Premier but pour la Corée. Le premier but a été marqué sur penalty par Carlos Vela (26e), avant que Javier Hernandez ne double la mise en deuxième mi-temps (66e). Les Coréens ont marqué leur premier but de la compétition et réduit l'écart dans le temps additionnel grâce à Heug-Min Son.













Europe1

