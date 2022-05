Le Ministre Abdoulaye Diouf Sarr est démis et après? ( par Abdoulaye Mamadou Guissé). Dieu dira dans l'un de ses livres sacrés:" Je ne changerai nullement l'état d'un peuple, il appartiendra à chaque peuple de changer son propre état.". Fin de citation.

Bien avant Abdoulaye Diouf Sarr Ministre de la santé, le Sénégal a traversé des épreuves qu'il a su endurer injustement par l'amnésie du temps inépuisable et de l'incertitude de l'avenir immédiat.

Rédigé par leral.net le Vendredi 27 Mai 2022 à 08:01 | | 0 commentaire(s)|

Bien avant Abdoulaye Diouf Sarr, le Sénégal a subi un mortel combat qui a abouti à 14 morts un jour inoubliable du 3 Mars 2021.

Bien avant Abdoulaye Diouf Sarr le peuple sénégalais a assisté dans l'impuissance coupable du meurtre du jeune Ndiaga Diouf à la veille des élections législatives de 2011.



Bien avant Abdoulaye Diouf Sarr, la nation sénégalaise a regarder Ousmane Sonko verser le sang jeune et neuf de 14 jeunes au nom de ses penchants sexuels et jouissances impures.

Bien avant lui Abdoulaye Diouf Sarr la colombe de Yoff, Barthélémy Diaz l'assassin autoproclamé pour assouvir aux désirs de ses pangols assoiffés de sang et de jeunesse, tua Ndiaga Diouf pour ensuite passer aux aveux à la chaine de télévision Tfm ( voir youtube).



Et le peuple sénégalais qui n'aspire en réalité à aucun changement ne cesse de se nourrir d'un désir : Conserver le l'axe du mal: Barth et Sonko.

Chers concitoyens, le désir n'a pas de pouvoir pour changer l'avenir de notre pays le Sénégal.

il nous faut des décisions et non des désirs. Arrêtez de désirer des criminels, des violeurs, des voleurs cela ne changera en rien le destin de notre nation au passée glorieux.

Et pourtant le président Macky Sall a agi en donnant satisfecit à vos désirs ,tout en sachant que:" seule la décision peut TOUT changer."



Le Ministre Abdoulaye Diouf Sarr est demi et après?

A cette question devraient répondre les meurtriers du mortel combat et de Ndiaga Diouf.

Chers compatriotes le temps des désirs est révolu, ayez la certitude qu'Un désir ne change rien. Une décision change Tout.



Le président Abdoulaye Mamadou Guissé

Secretaire Général national du Parti Politique Mcss Fulla ak Fayda.

Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook