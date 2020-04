Le Ministre Mouhamadou Makhtar Cissé a donné à la Sénélec, la performance d’investissement, de production et d’accès universel. (Par Djibril Diop) Nous attirons l’attention du Chef de l’Etat Macky Sall sur cette forfaiture que le Conseil d’administration de la Senelec veut faire à l’entrepreneuriat sénégalais, qui risque de saper sa gouvernance, en plus dans un domaine lié à la technologie, avec de très forts enjeux de souveraineté et de sécurité pour le pays, en voulant casse le contrat liant sa boîte, la Sénélec et la société Akilee, dont il détient les 34 % du capital.



Avant l’arrivé de M. le Ministre Mouhamadou Makhtar Cissé, la Sénélec était une boîte noire dans laquelle l’Etat et les bailleurs de fonds avaient investi beaucoup d’argent sans résultat.



Le Ministre Mouhamadou Makhtar Cissé, ancien Directeur Général de la Sénélec, a donné à cette entreprise, la performance d’investissement, de production et d’accès universel. Un plan stratégique mis en place permettant à la Sénélec d’être aux normes rationnelle et raisonnable, que la situation de la Sénélec et de la fourniture de l’électricité fortement dépendantes du pétrole, a amélioré.



Une politique de planification et des solutions de substitution ont abouti à une production suffisante pour assurer une meilleure qualité, mais surtout, généraliser l’accès. Et concernant la production des énergies renouvelables, le Sénégal dépasse les statistiques mondiales en termes d’utilisation de ces ressources.



C’est pourquoi aujourd’hui, la disponibilité de l’énergie est assurée avec des lignes dans les réseaux urbain et périurbain permettant l’amélioration de la qualité de service. Un défi relevé grâce à M. le Ministre Mouhamadou Makhtar Cissé, ancien Directeur Général de la Sénélec et passé de 30 mille heures de coupure par année. En 2012, on est resté à 38 jours sans avoir de courant, on avait de l’électricité pendant 10 mois et 3 semaines.

Les défis relevé dans le secteur ne se limitent pas seulement à l’amélioration de la qualité de services. C’est aussi la réduction du vol de l’électricité qui coûtait annuellement 25 milliards de francs CFA à la Sénélec, représentant une grosse perte pour elle, en accordant une importance capitale à la généralisation du paiement et le réglement du problème de la trésorerie.







Djibril Diop, Président de FPRS/AND LIGGEY

Membre du pôle des Non-alignés

Membre de l’opposition membre de Nio Lank Nio Bagne

