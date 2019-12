Le Ministre Zahra Iyane Thiam distinguée "Super Badienou Gox"

Le Ministre de la Microfinance, de l'Économie sociale et solidaire, Madame Zahra Iyane a encore été primée. Elle a reçu des mains du chef de l'État Macky SALL, une distinction de reconnaissance de son leadership en faveur de la santé de la mère et de l'enfant. C'était à l'occasion du forum national des "Badienu gox" qui a eu lieu ce vendredi 27 décembre 2019. Le Président Macky Sall a saisi cette tribune pour saluer le travail remarquable des "badienu gox" sur toutes l'étendue du territoire national. A l'image de Madame le Ministre Zahra Iyane Thiam, le Ministre de la femme, la Présidente du Haut Conseil des Collectivités Territoriales ainsi que la Présidente du Conseil Économique Social et Environnemental, ont également été désignés "Super Badienou Gox".