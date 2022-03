Le Ministre russe de la Défense: "La Russie continuera jusqu'à ce que tous les objectifs soient atteints

Au lendemain d'une première journée de négociations, plusieurs villes d'Ukraine ont été bombardées mardi 1er mars. Kiev, Kharkiv, Odessa, Kherson et Marioupol sont encerclées par les forces russes, d'après la présidence ukrainienne. Un convoi militaire de 60 km de long s'approche de Kiev. La ville de Volvonakha, dans le Donetsk, a également été lourdement bombardée.



► Vladimir Poutine a annoncé dimanche mettre « les forces de dissuasion de l'armée russe en régime spécial d'alerte au combat », ce qui concerne les forces nucléaires. L'annonce a suscité un haro mondial.



► Le rouble russe a plongé de près de 30% par rapport au dollar lundi après que les puissances internationales ont imposé de nouvelles sanctions économiques plus sévères à Moscou.



► Le bilan provisoire de l'ONU évoque 102 civils tués et 304 blessés, mais les chiffres réels sont plus élevés, a déclaré Michelle Bachelet. Dimanche 27 février, le ministre ukrainien de la Santé faisait état de 352 civils tués, dont 14 enfants et de 1 684 civils blessés, dont 116 enfants. Plus de 660 000 réfugiés ont déjà fui les combats, selon les Nations unies, un million de personnes sont déplacées à l'intérieur du pays.

