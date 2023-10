Le Mouvement Vision Républicaine s'agrandit et étend ses tentacules pour couvrir toute la zone nord du Sénégal

Rédigé par leral.net le Vendredi 13 Octobre 2023 à 23:15 | | 0 commentaire(s)|

La nouvelle force politique s'associe à Saint-Louis autour d' un leader qui marque les pas de l'assurance, partout où son nom apparaît.



Une belle visibilité républicaine adoptée au salut des défenseurs de la citoyenneté. Entamée dans un passé glorieux qui prend une forme ambitieuse dans l'avenir.



Le président Elhadji Oumar Badiane, un fils naturellement assis dans la cité lougatoise jusqu'aux entrailles, a montré et démontré ses généreuses intentions aux résidents, en conduisant avec tact la commission domaniale, plébiscité en toute confiance par l'édile de la commune de Louga. L'homme applaudi par une expression populaire, a su assainir un domaine complexe et nébuleux, par une gestion simple et transparente.



Depuis quelques temps emmuré dans un silence bruissant, en travaillant dans la plus grande discrétion, le président du MVR a tant séduit les Lougatois, pour recueillir les avis de ses proches et militants dans les pronostics électoraux prochains....dans ce cafouillage et renversements, qui installe une grande confusion dans les esprits aux joutes de Février 2024. Oumar Badiane pose et impose sa force politique de Louga à Saint-Louis, de Ndande à Bargny, car l'homme est né au confins d'un cercle familial, dans une grande géométrie historique, qui lui permet un droit de cité partout au Sénégal.



Le président du Mouvement Vision Républicaine est dans ce contexte et la bonne carte est entre les grosses mains.





