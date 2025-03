Le Niger obtient 14,867 milliards FCfa sur le marché financier de l’UEMOA

L’émetteur avait mis en adjudication 20 milliards FCfa. Mais, au finish, les soumissions globales des investisseurs se sont élevées à seulement 14,867 milliards FCfa. Ce qui correspond à un taux de couverture moyen du montant mis en adjudication, de 74,34%.



Appliquant l’adage selon lequel, quand on n’a pas ce que l’on veut, on se contente de ce que l’on a, le Trésor Public nigérien a retenu la totalité des soumissions. Ce qui donne un taux d’absorption de 100%.



Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues, se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 9,86% pour les bons de 182 jours et 10,51% ceux de 266 jours.



Le Trésor Public du Niger s’est engagé à rembourser les bons émis le premier jour ouvré suivant la date d’échéance fixée au 11 septembre 2025 pour ceux de 182 jours et au 4 décembre 2025 pour ceux de 266 jours. Les intérêts seront payés d’avance et précomptés sur la valeur nominale des bons.

