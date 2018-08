Le PIT sur la présidentielle de 2019 : le Comité central vote Macky Sall en attendant la décision du BP

Le secrétariat du Comité central du PIT instruit toutes les coordinations départementales, en fidélité avec la ligne du dernier Congrès et les résolutions des différents comités centraux ayant suivi depuis, de continuer à travailler avec les alliés de Benno Bokk Yaakar, pour exposer les réalisations de la coalition 2012, recueillir les avis et attentes des compatriotes et édifier les sénégalais sur les véritables enjeux des échanges à venir. C’est la position prise par le secrétariat du Comité central du Parti de l’indépendance et du travail (PIT) lors d’une réunion en séance extraordinaire.



A cette occasion, le secrétariat a procédé à une évaluation d’ensemble de la situation politique nationale et retenu de convoquer les instances dédiées pour permettre au parti, tout en continuant son action de confortation de la paix civile, de la stabilité nationale et du progrès social, de se prononcer sur les questions venues à maturité. C’est ainsi que le Bureau politique et le Comité central du PIT sont convoqués les 29 et 30 septembre 2018, pour réfléchir sur l’élection présidentielle de 2019. « Le secrétariat est disposé à apporter tout le concours possible aux différentes structures du parti pour leur permettre d’accomplir au mieux cette importante tâche d’animation de la vie politique nationale », indiquent Samba Sy et ses camarades.

















Walfquotidien