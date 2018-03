Le PM Abdallah Dionne au Grand Jury de Mamoudou Ibra Kane

L’émission Grand Jury de Radio Futurs Médias aura comme invité spécial ce dimanche le Premier Ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne.



Après la sortie depuis Kigali (Rwanda) du président Macky Sall sur les enlèvements et meurtres d’enfants toujours sur la RFM ce vendredi matin, c’est le Premier Ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne qui va se prononcer sur l’actualité... quelques jours après avoir représenté, avec une forte délégation, le Président Macky Sall, au 8e Forum de l’eau à Brasilia au Brésil sur la route de « Dakar 2021 ».



Selon Mamoudou Ibra Kane, les sujets de ce Grand Jury spécial tourneront autour du « - 25 mars anniversaire de l'élection du président Macky Sall : bilan à un de la fin de son mandat , - la jonction de l'opposition avec certaines forces sociales, - l’insécurité au Sénégal et pour la Diaspora – l’éducation et santé : grèves, - Économie : dette, emploi, agriculture, pétrole et gaz, sociétés étrangères et privé national, marchés publics, - la modifications du code électoral... ». Rendez-vous est pris ce dimanche…



Massène DIOP Leral.net



