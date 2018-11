Le PUR de Serigne Moustapha Sy a choisi son candidat

Rédigé par leral.net le Vendredi 30 Novembre 2018

Dans un entretien avec Le Témoin, Pr Issa Sall, secrétaire général du Parti de l’unité et du rassemblement (Pur), tranche. En faveur de lui-même : «Le candidat du parti pour l’élection présidentielle est El Hadji Issa Sall.



Et ce même Issa Sall sera investi demain (samedi 1 décembre) inch Allah.» Du coup, l’éventualité de voir Serigne Moustapha Sy porter les couleurs du Pur pour le scrutin du 24 février prochain, est écartée.



Celle de voir le guide des moustarchidines devenir le directeur de campagne d’Issa Sall, aussi. «Naturellement le directeur de campagne, hiérarchiquement, est souvent le second du candidat. Il ne pourrait donc pas être Serigne Moustapha, qui est le président du parti», corrige Issa Sall.



Seneweb.com.



