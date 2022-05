Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Le Pastef endeuillé : Aziz Seck. un militant dévoué et généreux est décédé Rédigé par leral.net le Dimanche 22 Mai 2022 à 21:00 | | 0 commentaire(s)| Le Pastef est endeuil : Aziz Seck, un Militant dévoué et généreux est décédé. L’info a été relayée dans la page Facebook, de Bassirou Diomaye Faye L'officiel dont voici le post. Paix à son âme

Très affecté par la disparition brutale de notre frère patriote de Pastef Pikine Ouest, Aziz Seck. Militant dévoué et généreux dans l’effort pour la réalisation du projet



Il m’avait beaucoup entretenu des qualités humaines et du leadership du maire Cheikh Diop, dès les investitures pour les locales.



Je n‘ai pas eu l’honneur de lui serrer la main, pour autant que je me souvienne, mais ses interpellations, suggestions et informations sur la marche du parti à Pikine et sur le plan national avaient fini par crée une grande familiarité dans nos échanges.



C’est une grosse perte pour le parti. Assurément.



A sa famille, à l’ensemble des patriotes et au maire cheikh Diop qui perd un grand défenseur, je présente mes condoléances émues et prie pour qu’Allah l’accueille, avec miséricorde, dans l’eau-delà et lui ouvre les portes du Paradis le plus élevé…



Repose en paix frère



Ô Allah! préserve les autres frères sœurs patriotes et accorde-leur longue vie et santé de fer. Amen.





