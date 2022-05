Le Port de Dakar et les mairies de Diass, de Yène et de Ndayane Popenguine, signent un protocole d’accord pour la création d’un Centre de formation aux métiers portuaires Le Port autonome de Dakar et les mairies de Diass, de Yène et de Ndayane Popenguine, ont signé hier à Yène, un protocole d’accord pour la création d’un Centre de formation aux métiers portuaires, dans la zone qui va abriter le futur port de Ndayane.

Le protocole d’accord a été paraphé lors d’une cérémonie présidée par le président du Conseil d’administration Moussa Sy, par le Directeur général du Port autonome de Dakar Aboubacar Sédikh Bèye, par le maire de Ndayane Popenguine Mansour Thiandoum et les représentants des maires de Diass et de Yène.



Le futur Centre de formation des métiers portuaires sera piloté par la directrice du Centre de formation aux métiers portuaires et à la Logistique, dirigé par Mme Awa Ndiaye Sagna qui a participé à la cérémonie. Cette dernière a expliqué les différentes offres de formation du CFMPL, qui depuis 2011, a formé 1243 stagiaires, 5905 professionnels en renforcement de capacités. 801 travailleurs formés en 2018 en certificats de spécialité.



Le maire de Popenguine Ndayane, et les représentants des maires de Diass et de Yène, ont magnifié cet important projet. Ils ont accepté de mettre à la disposition du Port de Ndayane, un espace foncier de 5 ha pour abriter les futurs locaux du Centre de formation.



Le Directeur général du Port autonome de Dakar est revenu sur le processus et l’importance du futur port de Ndayane qui va consacrer dans sa 1ère phase, 837 millions de dollars. Considéré comme le plus grand investissement privé de l’histoire du Sénégal, il permettra la réalisation du plus grand port multifonctions de l’Afrique de l’Ouest, car s’étendant sur une superficie de 1200 ha avec un tirant d’eau de 18 mètres et un chenal de 5 km. Il est conçu pour accueillir les plus grands navires du monde. Le projet de Ndayane permettra de créer au moins 25.000 emplois dans cette zone, dans un premier temps, avant d’en créer entre 100.000 0 250.000 emplois.



Le DG du Port Aboubacary Sadikh Bèye dira : « La création d’emplois de qualité requiert la disponibilité de ressources humaines qualifiées et compétentes. La création d’un centre de formation à dimension internationale, met en œuvre l’ambition du Président Macky Sall de donner une formation qualifiante à notre jeunesse et surtout, pour les populations environnantes des 3 communes qui souhaitent prendre une part active dans l’exploitation du futur port ».



« Le partenariat signé avec les 3 communes sera bénéfique et ira au-delà de la formation, parce qu’il permettra à la fois de doter la zone d’infrastructures modernes de dernière génération et de jeter les jalons de l’intercommunalité pour un territoire viable, porteur d’espoir et d’espérance pour les populations .»



Une délégation du Port de pêche du Port autonome de Dakar vient de boucler du 8 au 15 novembre 2021, une visite d’imprégnation au Port de pêche d’Abidjan. A l’issue de ce séjour réussi, les ports de pêche de Dakar et d’Abidjan comptent nouer un partenariat dynamique. La délégation du Port de pêche de Dakar a été conduite par le directeur du Port de pêche du Port autonome de Dakar, entouré de cadres du Port de Pêche, notamment Mme Guéye Aminata Diop, MM. Amadou Mbengue et Amadou Mame Mousse Guèye et Abdou Karim Diarra de la Cellule Communication stratégique. La délégation portuaire a été accompagnée par des mareyeurs en activité au port de pêche, notamment les mareyeurs Mamadou Sarr président de l'Union GIE Mareyeurs du Port de Dakar, Babacar Sarr Sg du Conseil national interprofessionnel de la pêche artisanale au Sénégal, les dames Ndouth Ngingue, Aïssatou Faye du GIE Ravil Thon.



La délégation sénégalaise a été accueillie par le directeur du Port de pêche d’Abidjan, Bamoussa Ouattara et son équipe. Pendant près d’une semaine, un calendrier de travail soutenu a été servi à la délégation sénégalaise. Ce calendrier de travail était réparti entre des visites de terrain (direction du Port de pêche d’Abidjan, de manutentionnaires et consignataires de navires de thons, des entreprises comme la SOCEF (Entrepôts frigorifiques), la CMB-Abijan (Consignation, manutention de navires, assistance technique), la SCODI (Conserveries de thons), la SONAL, de la CRIEE (activités de vente de poisson au niveau du quai du port de pêche), le pont bascule, la capitainerie, Môle du port de pêche, le quai à filets…



Le clou de la visite a été la société Compagnie Abidjanaise de réparation navale (CARENA), qui a été créée en 1953. Elle a pour principales missions la réparation et la maintenance des navires. Elle est dotée de trois docs flottants de 2000 tonnes (80m de longueur et 16 m de largeur), de 10.000 tonnes (120 m de longueur et 31 m de largeur) et de 10. 800 tonnes (175 m de longueur et 26 m de largeur). La profondeur du quai est estimé à 6 mètres pour 450 mètre de longueur de quai de réparation. Ce dispositif de docs permet à la CARENA de pouvoir prendre aussi bien les grands navires que les petits navires de pêche, pour réparation et maintenance.



Les spécialités techniques développées tournent autour de la chaudronnerie, de la mécanique de bord, la mécanique générale, la tuyauterie, le sablage et la peinture, réparation de canaux de sauvetage.

En outre, les cadres portuaires du Port de pêche (Mme Guèye Aminata Diop, MM Amadou Mbengue et Amadou Mame Mousse Guèye), ont eu diverses séances de travail avec leurs homologues du Port de pêche d’Abidjan.



Partenariat entre les mareyeurs des deux ports de pêche



Au cours de cette semaine de visite, les mareyeurs accompagnant la délégation portuaire ont eu des rencontres d’échanges et d’informations avec leurs homologues ivoiriens. Des discussions ont pu avoir lieu, notamment sur leurs sphères d’activités réciproques de fixation, d’achat, de transport et de sécurisation des transactions autour de la vente de poissons. De solides contacts ont été établis entre les deux camps, pour un partenariat dynamique et solidaire.



Lors d’un dîner de clôture de la visite, le vendredi 13 novembre, les deux délégations ont échangé des cadeaux. Mais surtout, les deux directeurs Oumar Ndiaye et Bamoussa Ouattara ont affiché une détermination pour établir un véritable pont de partenariat d’activités entre les deux directions.















