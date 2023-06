Le Préfet de Dakar interdit la manifestation de Frapp, prévue dimanche (Document)

Le préfet de Dakar a interdit le rassemblement projeté le dimanche 18 juin 2023, de 10 heures à 14 heures, devant le domicile du président du parti PASTEF sis à la Cité Keur Gorgui, par Messieurs Ousmane WADE, Aliou Gérard KOITA et Souleymane GUEYE, au nom de la structure dénommée «Front pour la Révolution Anti-impérialiste Populaire et Panafricaine (FRAPP) », pour les motifs ci-après: risques de troubles à l'ordre public ; risque de débordement et de sabotage des biens publics et privés entrave à la libre circulation des personnes et des biens

