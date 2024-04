Le Premier ministre Ousmane Sonko élabore un plan d’action gouvernemental

Le Premier ministre a annoncé hier l’élaboration d’un Plan d’action gouvernemental avec un canevas qui sera mis à la disposition de chaque ministère par circulaire. Cette dernière précisera les actions les plus urgentes à exécuter par les ministères, avant le 10 juin 2024, en tenant compte des allocations budgétaires inscrites dans la loi de finances initiale 2024.



D'aprés L'As, la circulaire va préciser les actions prioritaires au titre du second semestre de l’année en cours ainsi que les ressources budgétaires nécessaires et les programmes et projets à l’horizon 2029. L’ensemble de ces informations mises en cohérence, indique-t-on, sera la trame de la déclaration de politique générale que le Premier ministre présentera à l’Assemblée nationale.