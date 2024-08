Le Premier ministre aux transporteurs: «Nous n’exerçons pas des pressions, il faut de la fermeté»

Le ministre des Infrastructures et des transports terrestres et aériens et celui de l’Intérieur avaient annoncé la couleur sur les mesures à prendre contre les accidents de la route. Le Premier ministre les a confirmés, ce jeudi, lors du Conseil interministériel consacrés à la problématique. «Il est clair qu’un véhicule de 30, voire 40 ans, doit être retiré de la circulation. La plupart de ces véhicules ont suivi des visites techniques, mais nous savons tous qu’elles ne sont pas très approfondies», a dit Ousmane Sonko. Il ajoute que l’autre facteur sur lequel il a échangé avec le ministre de l’Intérieur, est la corruption qui, selon lui, fait partie des causes des accidents récurrents, rapporte Bes Bi.



Les transporteurs n’ont pas apprécié le ton du ministre El Malick Ndiaye et le Pm semble vouloir apaiser les esprits. «Il y a beaucoup de chose à revoir. La gouvernance du transport est un domaine qu’il faut prendre au sérieux. Certains pensent que nous faisons des pressions sur les transporteurs, mais je tiens à vous rassurer que ce n’est pas le cas. Cependant, nous devons admettre que la gestion du transport requiert de la fermeté», a-t-il dit.