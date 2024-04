Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Le Président Bassirou Diomaye Faye à Touba et à Tivaouane : Un engagement profond envers les familles religieuses Rédigé par leral.net le Mardi 16 Avril 2024 à 12:02 | | 0 commentaire(s)|

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a récemment effectué des visites émouvantes et significatives à Touba et Tivaouane, au cœur des foyers religieux du Sénégal. Ces tournées ont été marquées par des moments de partage et de proximité avec les familles religieuses, reflétant l'engagement profond du Président envers la communauté religieuse du pays.



À Touba, haut lieu de spiritualité et de dévotion, le Président Bassirou Diomaye Faye a été chaleureusement accueilli par les dignitaires religieux et les fidèles. Il a eu l'honneur de visiter les familles religieuses et les sites emblématiques de la ville sainte, échangeant des prières et des bénédictions avec le Khalife général, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké



De même, à Tivaouane, le Président a été reçu avec respect et considération par le Khalife général des Tidjanes, Serigne Babacar Sy Mansour et les membres de la famille de la confrérie. Sa visite a été marquée par des moments de recueillement et de fraternité, renforçant les liens entre le gouvernement et la communauté religieuse.



Ces tournées symbolisent l'importance que le Président Bassirou Diomaye Faye accorde au dialogue interreligieux et à la coopération avec les autorités religieuses du pays. Son engagement envers la paix, la solidarité et la fraternité, est exemplifié par ces visites significatives.



En magnifiant ces moments précieux, le Président Bassirou Diomaye Faye démontre son respect et son attachement profond aux valeurs religieuses, qui sont au cœur de l'identité nationale sénégalaise.



Ces tournées ont véritablement renforcé les liens entre l'État et les familles religieuses, illustrant un engagement continu en faveur de l'unité et de l'harmonie dans la nation sénégalaise.



Mounirou Mbengue



