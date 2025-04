Le Président Bassirou Diomaye exprime sa tristesse et présente ses condoléances après le décès du Khalife des Layennes

Le Président de la République, Bassirou Diomaye, a exprimé ses condoléances à la famille du défunt, à la communauté Layène ainsi qu'à l'ensemble de la Oumah islamique, suite au décès du Khalife général des Layennes. Il a souligné que le regretté guide spirituel avait été un fervent promoteur de la paix, de l'unité et des valeurs nobles transmises par Seydina Limamou Lah



"J’ai appris avec tristesse le rappel à Dieu de Serigne Mouhamadou Makhtar LAYE, Khalife général des Layènes. J’adresse mes sincères condoléances à sa famille, à toute la communauté Layène et à l’ensemble de la Oumah islamique.



Guide spirituel éclairé, il a été un artisan de la paix, de l'unité et des nobles valeurs enseignées par Seydina Limamou Lahi, inspirant par son exemplarité et sa sagesse.



Qu’Allah, dans Sa Miséricorde Infinie, lui ouvre les portes de Son Paradis et accorde patience et réconfort à ceux qu'il laisse derrière lui.

Inna lillahi wa inna ilayhi raji’un", a t-il écrit sur sa page Facebook;