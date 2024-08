Le Président Diomaye FAYE a décidé de dissoudre le Hcct et le Cese !

Rédigé par leral.net le Mardi 27 Août 2024 à 02:49 | | 0 commentaire(s)|

Le président de la République du Sénégal a décidé de dissoudre le Haut Conseil des collectivités territoriales et le Conseil économique social et environnemental (Cese). Il a saisi le Président de l’Assemblée nationale en ce sens, comme l’annonce le communiqué ci-dessous.



L’Assemblée nationale va-t-elle entériner la volonté exprimée par le président Bassirou Diomaye Faye ? En tout cas, le chef de l’Etat, conformément à l'article 63 de la Constitution, a transmis au Président de l'Assemblée nationale le décret portant convocation de l'Assemblée nationale en session extraordinaire, le jeudi 29 août 2024. Objet : examen du projet de loi portant modification de la constitution.



En effet, dans un communiqué de presse, le ministre-conseiller porte-parole de la Présidence, Ousseynou Ly, annonce que «cette modification envisagée de la Constitution porte sur la suppression du Haut Conseil des Collectivités territoriales (Hcct) et du Conseil économique social et environnemental (Cese)». Avec la configuration actuelle de l’Assemblée nationale, ce projet de loi pourrait-il être adopté par l’hémicycle ? La bataille risque d’être très âpre.



DF Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook