Le Président Macky Sall à Kigali pour la deuxième édition du Next Einstein Forum

Rédigé par leral.net le Lundi 26 Mars 2018 à 22:17 | | 0 commentaire(s)|

SEM le Président Macky Sall prend part, ce mardi 27 mars 2018 à Kigali, à la deuxième édition du Next Einstein Forum (NEF).



Organisé par l’Institut africain des Sciences mathématiques, le NEF est co-parrainé par les Présidents Macky Sall et Paul Kagamé en leur qualité de Présidents Champions de l'Education au sein de l'Union Africaine.



Le NEF vise à promouvoir l'enseignement de la science et de la technologie en Afrique, en particulier chez les jeunes, et à encourager les initiatives aptes à soutenir le développement économique et social du continent par la science et la technologie.



La première édition du NEF s'était tenue à Dakar du 8 au 10 mars 2016; en présence des Présidents Sall et Kagamé.





Le Président Sall sera de retour à Dakar demain mardi 27 mars.





