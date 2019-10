Le Président Macky Sall désigné "homme pétrolier de l'année'" par Africa Oil and Power Le Chef de l’Etat sénégalais a été choisi par Africa Oil and Power comme l'homme pétrolier de l'année. Il recevra ce prix à l’occasion de la conférence Africa Oïl and Power(AOP) qui se tient du 09 au 11 octobre 2019 à Cape Town, en Afrique du sud.

Rédigé par leral.net le Jeudi 10 Octobre 2019 à 15:06 | | 0 commentaire(s)|

Ce sera lors d'une rencontre internationale réunira le gotha mondial de l’industrie pétrolière et gazière.. Macky Sall succède ainsi à Mohamed Sanusi Barkindo, Secrétaire Général de l’organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), qui avait reçu cette distinction l’année dernière.



Ce grand prix qui consacre le leadership inspirant dans le domaine du pétrole et du gaz. Son prédécesseur Barkindo a été distingué pour sa contribution à la baisse sensible des prix des produits pétroliers et à la restauration de la stabilité de ce marché jugé très fluctuant.



A en croire AOP, le mérite du Président Sall est incontestable, car il travaille inlassablement à installer un écosystème pétrolier et gazier performant à même de booster le développement du pays et l’essor de son peuple.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos