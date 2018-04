Le Président Macky Sall retire la DSCOS de la Primature

Le président Macky Sall a signé le 17 mars dernier, le décret n°2018-683 modifiant le décret n°2017-1546 du 8 septembre 2017 portant répartition des services de l’Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la présidence de la République, la Primature et les ministères. Aussi deux changements sont notés.



Le premier est que la Direction, de la surveillance et du contrôle de l’occupation du sol (DSCOS) quitte le Secrétariat du gouvernement qui l’avait héritée du ministère de l’Urbanisme. Désormais, la DSCOS est sous la coupe du ministère des Forces armées.



Deuxième changement, l’Ecole nationale de cybercriminalité voit le jour. Elle est placée sous l’autorité de la présidence de la République.

Le Premier ministre, le ministre Directeur de Cabinet du président de la République et le ministre Secrétaire Général de la présidence de la République sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.













Libération