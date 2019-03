Le Ps sur la proposition d’Aissata Tall Sall pour le couplage Locales-Législatives : « un débat inutile et inopportun »

Rédigé par leral.net le Vendredi 8 Mars 2019 à 09:06 | | 0 commentaire(s)|

Le Parti socialiste (Ps) semble ne pas accorder trop d’importance à la proposition d’Aissata Tall Sall de coupler les élections locales et législatives.



Après la réunion du Secrétariat exécutif national (Sen) hier, Me Moussa Bocar Thiam a déclaré face à la presse qu’il est plus important de « consolider » d’abord Benno Bokk Yakaar avant de parler d’autres élections.



« Il est vrai que certains ont agité la possibilité de coupler les élections locales et celles législatives. Nous, au sein du Ps, pensons que c’est prématuré d’enclencher ce débat qui est inutile et inopportun en ce moment-là, puisque nous venons juste de sortir de l’élection Présidentielle il n’y a même pas une semaine », a-t-il dit dans les colonnes du journal Le Quotidien.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos