Le Real Madrid se penche sur Riyad Mahrez Le Real Madrid a bien lancé l'opération dégraissage et espère désormais céder Gareth Bale à qui veut/peut. Si les choses avancent bien, il pourrait tenter le coup Riyad Mahrez avec lequel des contacts ont été noués.

Ne pas s'attendre à des folies. Le président du Real Madrid Florentino Pérez a très vite prévenu les supporters madrilènes, il ne signera pas de gros chèques cet été. Comme tous les clubs européens, le Real est impacté lourdement par la crise sanitaire et le manque à gagner conséquent qui en découle. Habitué à lâcher les chevaux lors du mercato estival, le club merengue patientera un an de plus avant de tenter les grandes manœuvres pour Kylian Mbappé ou encore Eduardo Camavinga.



Cela veut-il dire pour autant qu'il se contentera de rien, ou peu ? Non. Il y a bien le retour du Norvégien Martin Odegaard, revenu de son prêt à la Real Sociedad, mais c'est tout pour l'instant. Dans le sens des départs, le club merengue a vendu Achraf Hakimi à l'Inter et s'est débarrassé, sans contrepartie financière, de James Rodriguez grâce à Everton. Des économies ont donc été réalisées, ce qui pourrait permettre une offensive sur le marché.



Contact établi entre le Real Madrid et Mahrez



Selon nos informations, les dirigeants du Real Madrid ont pris des renseignements au sujet de Riyad Mahrez, l'ailier algérien de Manchester City ! Un contact a été noué entre la direction du club et l'entourage du joueur, sous contrat jusqu'en 2023 avec Manchester City. Le Real Madrid va-t-il vraiment passé à l'action pour le gaucher qui adore évoluer sur le côté droit ? Un trio Hazard-Benzema-Mahrez a de quoi faire saliver les supporters merengues.



Reste à savoir si Manchester City est ouvert à un départ de son joueur, et pour un tarif raisonnable. L'international algérien, très apprécié par les Citizens, a tout de même participé à 33 matches de Premier League, inscrit 13 buts et délivré 16 passes décisives. Côté Real Madrid, on ne passera à l'action que si Gareth Bale parvient à être vendu, tant le Gallois pèse sur la masse salariale. Affaire à suivre.

