Le Réseau des îles du Sénégal voit le jour

Les acteurs des îles du Sénégal s’engagent de manière plus dynamique en direction des territoires insulaires. Conscients en effet que « les îles sont vulnérables, et même si résilientes, elles restent solitaires et trop souvent dans l’incapacité à faire face aux défis qui se posent à elles », les représentants des îles se sont réunis en présentiel depuis l’île de Gorée et en ligne, avec tous les acteurs œuvrant dans la gestion au quotidien des dits espaces « pour apprendre, comprendre, partager, mutualiser et trouver des solutions aux défis qui se posent à eux ». D’autant qu’ils sont convaincus que l’urgence est à la recherche de solutions collectives innovantes et pertinentes, relate "Sud Quotidien".



À l’issue de cette 1ère rencontre, les acteurs en question se sont engagés à « mettre en place un cadre solidaire d’échanges d’expériences et partage de bonnes pratiques ; à conserver, valoriser l’intégrité et l’identité culturelle et naturelle des îles ; à inscrire les îles dans un processus de développement durable et en évaluer régulièrement ses actions ».



Il est aussi question de « développer des stratégies de financement solidaire et participatif et de faire un plaidoyer en faveur d’une loi dédiée aux territoires insulaires ».



Les représentants des îles ont également mis en place le Réseau des iles du Sénégal.