Le Sénégal, 7e pays du monde le plus hostile à l’homosexualité

Rédigé par leral.net le Jeudi 26 Avril 2018 à 08:06 | | 0 commentaire(s)|

L’institut américain Williams, qui travaille sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre, a rendu public, hier, son rapport sur l’état de l’acceptation de l’homosexualité à travers le monde, de 1981 à 2014.



Mais, si globalement le niveau moyen d’acceptation a augmenté, depuis 1980, des pays, dont le Sénégal, sont restés hostiles à l’homosexualité. Une bonne nouvelle puisque notre pays classé dans le top 10 des pays les moins favorables aux lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres (LGBT). Selon le journal Les Echos qui a parcouru ce rapport de 39 pages, le Sénégal de manière générale constitue le 7e pays du monde le plus hostile à l’homosexualité.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook