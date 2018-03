‘’Le Sénégal a une économie extravertie qui se rapporte tout simplement aux bénéfices’’(Economiste) Le taux de croissance du Sénégal a connu une hausse de 7,2%. Un chiffre que l’économiste Meïssa Babou a remis en cause, avant de préciser que le pays a une économie extravertie qui se rapporte tout simplement aux bénéfices.

Dans un entretien qu’il a accordé à nos confères de Zikfm, le professeur d’économie Meïssa Babou a indiqué qu’il doute fort de la hausse du taux de croissance du Sénégal qui passe à 7,2%. A cet effet, il précise que le pays a une économie extravertie qui se rapporte tout simplement aux bénéfices. Selon lui, la pêche et le tourisme font partie des secteurs qui connaissent d’énormes difficultés actuellement. Plus loin, l’économiste indique que cette croissance, dont se vante le gouvernement, est calculée à partir de tous les domaines d’activité du Sénégal.



«Il nous manque beaucoup de produits qu’on importe aujourd’hui. Donc, où se trouve la force économique de ce pays qui fait 7,2 de croissance ? Mais c'est dans le téléphone, les mines, le ciment et des industries qui ne sont pas sénégalais. C’est pourquoi, je dis très souvent que nous avons malheureusement une économie extravertie, qui se rapporte tout simplement aux bénéfices. Nos économies ne nous appartiennent pas », a déclaré l’économiste Meïssa Babou.



M. Babou a par ailleurs relevé que l’Etat gagne avec les impôts mais aussi avec l’emploi. Mais cette croissance va avec zéro 0% d’emploi ».











