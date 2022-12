Le Sénégal attend 75 000 tonnes de poissons en 2023

Lors de son passage devant l’hémicycle, le ministre des Pêches et de l’économie maritime a fait savoir qu’il va prochainement rencontrer au moins 17 industriels évoluant dans la pêche. D’après lui, ces industriels sont tournés à l’exportation surtout du petit pélagique. Mais, sur demande du Président Macky Sall, ils ont accepté de laisser ici au Sénégal 30% de leur capture.



Ainsi, dit-il, en faisant la constellation de l’ensemble des accords, le Sénégal est à 65 tonnes qui ne seront plus exportées et vont rester au Sénégal. « Je pense que nous aurons pour 2023 au moins 75 000 tonnes de poissons non exportés et qui resteront au Sénégal. De plus, ce qu’il y a ici, en plus, je pense que même si le marché ne sera pas couvert totalement, le prix va baisser et le produit sera à la portée des populations que nous représentons », a-t-il annoncé avant de rendre hommage à la pêche artisanale qui est, ditil, accusée à tort. « Parce qu’on ne peut pas regarder quelqu’un et lui mentir avec conviction à moins que nous soyons de l’autre bord », a-t-il laissé entendre.

L'As