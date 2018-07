Le Sénégal en 8es : Copie impeccable pour Malang Diédhiou L’arbitre sénégalais Malang Diédhiou qui était au sifflet lors du match entre la Belgique et le Japon a fait montre d’un professionnalisme à toute épreuve.



Dans une partie pourtant très engagée, le Sénégalais a tiré son épingle du jeu et fait montre de tout son talent, souligne sport221.

Il faut remarquer que malgré l'intensité du match,l'arbitre sénégalais n'a sorti qu'un seul carton jaune (Shibasaki, milieu de terrain japonais, 40e minute).



Assisté par ses deux compatriotes avec un Gambien comme 4e arbitre,Malang Diédhiou a démontré par son calme et sa sérénité lors de ce match, qu'il est vraiment à la hauteur du Mondial.









Pressafrik

